Sortie de «99 Nights»: la carrière de Charlotte Cardin en 12 photos

Charlotte Cardin lance son deuxième album vendredi, 99 Nights! Pour souligner cette sortie très attendue, retour sur la carrière de l'artiste en quelques photos marquantes.

Mannequin à ses débuts

Saviez-vous que Charlotte Cardin a déjà été mannequin? Dès l'âge de 15 ans, l'artiste a notamment posé pour Dex, Simons et Parasuco.

PHOTO: Geneviève Charbonneau, S

Passage remarqué à La Voix

Charlotte Cardin a attiré les regards dès son passage à La Voix en 2013 dans l'équipe de Marie-Mai. Et c'était loin d'être fini!

ERIC CARRIÈRE/JOURNAL DE MONTRE

Toujours à La Voix le 7 avril 2013, Charlotte chante ici avec Louis-Jean Cormier, Marie-Mai et Jacynthe Véronneau.

JOËL LEMAY/AGENCE QMI

Lentement, mais sûrement

Pas question de brûler les étapes. Depuis des années, Charlotte Cardin construit sa carrière musicale à coups de bons choix.

Ici, on la voit en première partie de Mika à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 4 juillet 2015 dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Le 7 juillet 2016, la voici en première partie de Peter Gabriel et de Sting dans le cadre du Festival d'été de Québec, en remplacement de Brandi Carlile. La chanteuse avait appris la nouvelle très peu de temps avant de se produire sur scène.

Photo d'archives, Le Journal

Charlotte Cardin aux côtés de Daniel Bélanger lors du numéro d'ouverture du 39e Gala de l'ADISQ le 29 octobre 2017.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Peu avant la sortie de son premier album Phoenix le 23 avril 2021, l'artiste a offert une prestation marquante à Star Académie le 21 février 2021.

Joël Lemay / Agence QMI

Un album salué

Charlotte Cardin a volé la vedette aux prix Juno 2022 en remportant plusieurs prix, dont le meilleur album de l'année pour Phoenix . L'opus s'est d'ailleurs retrouvé sur la longue liste du Prix de musique Polaris en 2021.

Photo AFP

Plus présente que jamais

Charlotte Cardin ne renie pas son amour de la mode! Elle a d'ailleurs assisté au défilé Giorgio Armani Privé Haute Couture à Paris le 4 juillet 2023.

Getty Images

Charlotte Cardin aux côtés de son amoureux, Aliocha Schneider, au Dîner de la mode de Sidaction pour la lutte contre le sida le 6 juillet 2023.

AFP

L'artiste a remplacé à pied levé la star Aya Nakamura le 4 août dernier à Osheaga. En plus de ses succès Passive Agressive et Meaningless, elle a chanté quelques pièces de son nouvel album 99 Nights, dont Puppy et Jim Carrey.

Thierry Laforce / Agence QMI

Charlotte Cardin a livré le 7 août 2023 une superbe prestation de Next To You, chanson écrite avec Patrick Watson, pour la chaîne YouTube COLORSXSTUDIOS, qui à a cœur de mettre en lumière des artistes à découvrir.

Capture d'écran YouTube

L'album 99 Nights de Charlotte Cardin sort le vendredi 25 août. Pour découvrir toutes ses dates de tournée, c'est ici.