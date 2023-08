Whoopi Goldberg répond aux rumeurs sur sa sexualité

Whoopi Goldberg a abordé la question de son homosexualité supposée.

Lors d'une récente apparition dans l'émission The Best Podcast Ever, animée par Raven-Symoné, l'actrice de la série Phénomène Raven, et sa femme Miranda Pearman-Maday, la star de Sister Act a parlé des rumeurs sur sa sexualité après que l'ancienne membre de Disney Channel a révélé son attirance pour elle dans le passé.

« Honnêtement, quand j'étais près de toi, je t'aimais tellement que j'avais envie d'être tout le temps sous la t*** », a admis Raven-Symoné, en faisant référence à sa période de co-animation de The View avec Whoopi Goldberg (en 2015 et 2016). « Mais c'est aussi parce que tu m'as donné des vibrations lesbiennes ! »

L'actrice a confirmé dans sa réponse qu'elle n'était pas lesbienne. « Les femmes me demandent cela depuis toujours, je ne suis pas lesbienne, a déclaré Whoopi Goldberg. Mais j'en connais beaucoup et j'ai joué un rôle à la télévision. »

Elle a ajouté qu'elle avait dû fixer des limites avec plusieurs amies lesbiennes dans le passé.

« Je leur disais : "Je ne vais pas t'embrasser, mais je vais t'embrasser ici, je vais faire ceci, mais je ne vais pas faire cela", a expliqué la comédienne. Et iels sont là : "OK !" »

Whoopi Goldberg, 67 ans, a été mariée trois fois : de 1973 à 197, avec Alvin Martin, un conseiller en toxicomanie avec lequel elle a eu une fille, Alexandrea (49 ans) ; de 1986 à 1988, à David Claessen, un directeur de la photographie néerlandais ; et à Lyle Trachtenberg, un responsable syndical, de 1994 à 1995.

Elle a également eu des relations avec Frank Langella et Ted Danson.