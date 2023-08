PERRON, Lucille



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 10 août 2023, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédée madame Lucille Perron, épouse de monsieur Marcel Paré, fille de feu madame Delvina Harvey et de feu monsieur Joseph Perron. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h,L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son époux Marcel; ses filles : Lucie (Louis Du Berger), Céline (Alain Dorval) et Patricia (Johnny Jourdain); ses petits-enfants: Andréa (Debbie Duchesne) Joanie (Caroline Duchesnay), Julien, Olivier et Francis (Mégan Châtelain); ses arrière-petits-enfants: Charlotte et Aurélie; sa sœur Marie-Blanche (feu Maurice St-Michel); son beau-frère Gilles Paré (feu Jocelyne Julien), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux et celles qu'elle aimait dont ses frères et sœurs : Imelda, Cénarice (feu Thérèse Nadeau), Jean-Charles (feu Gabrielle Delisle), Paul-Émile (feu Clothilde Filion), Marguerite (feu Lionel Lemay), Louise-Anne (feu Xavier Tremblay), Simonne (feu Gaston Dubuc), Cécile (feu Roger Ratté), Léon, Marcellin, ses parents et ses beaux-parents Joseph Paré et Marie-Ange Laroche. Nous tenons à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg, principalement l'unité des soins palliatifs pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) à l'attention des Soins palliatifs de Charlesbourg et/ou Fondation du cancer du sein du Québec, Site Web : https://fondationfais.org/ https://rubanrose.org/Des formulaires seront disponibles sur place.