TREMBLAY, Fernand



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 27 juillet 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Fernand Tremblay, époux de dame Gervaise Lehoux, fils de feu monsieur Léopold Tremblay et de feu dame Alma Lambert. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Clément (Roselyne Dion), Denise (Michel Filion) et François ; ses petits-enfants : Marie-Claude (Philippe Piché), Éric, Thierry et Clarissa; ses arrière-petits-enfants : Bastien, Florence et Sandrine; ses frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs : feu Jeannine (feu Benoît Morin), feu Jean-Paul (feu Marie-Reine Tremblay), feu Albert, feu Roger (Madeleine Côté), feu Charles (feu Lucienne Cantin), feu Robert (feu Réjane Cantin), feu Lucien (Madeleine St-Hilaire), feu Henri (Claire Barras) feu Pauline (feu Fernand Lapointe), Madeleine (feu Raymond Brousseau), feu Annette, feu Benoit (feu Janet Barras), feu Émile, feu Armand (Huguette Landry); feu Jean-Marie Costin (feu Marie-Marthe Lévesque), Thérèse Costin (feu Charles-Henri Tremblay), feu Pauline Costin (feu Roger Landry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lehoux : feu Hervé, feu Armand (Rita Lachance), Roland (Julienne Lamontagne), feu Robert (feu Gemma Gagné), feu Guy (Cécile Boutin), feu Lionel (feu Claudette Bernier), feu Yvon et feu Lorraine (Jean-Guy Gagné). Sincères remerciements au Manoir de l'Arbre Argenté, à la Résidence des sages Lévis ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h pour recevoir les condoléances.La mise en terre se fera le lundi 28 août à 11h, au cimetière de Saint-Romuald