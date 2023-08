NADEAU, Raymond



Entouré par l'amour de sa famille, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 5 août 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé Raymond Nadeau, époux de Normande Guay et fils de feu Robert Nadeau et de feu Jeanne Lévesque. Originaire de Normandin, il était professeur titulaire retraité du Département d'opérations et systèmes de décision de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et il demeurait à Québec. Homme d'une remarquable élégance et grand pédagogue, il aura façonné les esprits d'un grand nombre d'entre nous au cours de sa longue carrière académique. Respectueux et intègre, loyal et dévoué, doté d'un humour fin et plein d'esprit, sa vaste culture et sa modestie légendaire se mariaient harmonieusement pour donner naissance à une personnalité unique et rare de nos jours. Il demeure une profonde source d'inspiration pour ses proches.La famille vous accueillera à lale samedi 26 août 2023 de 19h à 21h et le dimanche 27 août 2023 de 13h à 15h.et une réception suivra à 16 heures. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Normande, ses beaux-parents feu Armand Guay et feu Émilienne Dufour, ses enfants Pierre-Olivier (Valérie Morin) et Louis-Philippe (Maxime Summit), ses petits-enfants Alexandre, Marie-Laurence et Matias, ses frères et ses sœurs feu Noëlla (feu Éloi Dion), Denise (Roger Guillemette), Nicole (Michel Mailloux), feu Jean-Marc (Agathe Boivin), feu Julien (Hélène Morin) et Louisette (Jean Blais), ses belles-sœurs et ses beaux-frères Normand (Diane Laflamme), Carmen (Jean Hamel), Gisèle (René Gagnon), Bertrand (Céline Côté, feu Juliette Hébert) et Yoland (Louise Bouchard, feu Rachel Ouellet). Il laisse également dans le deuil ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que plusieurs parent(e)s, ancien(ne)s collègues et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement les membres du personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, Tél.: 418-656-8711, en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/Direction de la philanthropie et des relations avec les diplômées et diplômés de l'Université Laval, 2325, rue de l'Université, local 3402, Québec (Québec), G1V 0A6, Tél.: 418-656-3292, en ligne : https://www.ulaval.ca/fondation/donner/