AUBÉ, Julien

Dans l'intimité, entouré de l'amour des membres de sa famille, à la résidence Sainte-Hénédine, le mardi 15 août 2023 à l'âge de 87 ans est décédé paisiblement monsieur Julien Aubé, époux de madame Gisèle Guay. Il était le fils de feu Jules Aubé et de feu Rébecca Bilodeau. Il demeurait à Saint-Malachie.Homme de famille, aimant, généreux et déterminé, Julien a eu un sens de l'humour jusqu'à la fin pour faire rire sa famille.Ses cendres seront déposées au Colombarium du Complexe funéraire Roy & Rouleau Inc. à Sainte-Claire. Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle, ses enfants : Guy, Gaétan (Micheline Henry) et Nathalie (Guillaume Lagrange); ses petits-enfants : Sarah-Kim, Jérémy et Marika Aubé; Joliane et Rosalie Aubé; Audrey et Allyson Lagrange. Il laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de la résidence pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi que le CLSC principalement Britanny Pouliot pour l'accompagnement. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Monsieur Aubé a été confié pour crémation à la