GINGRAS DEMERS, Noëlla



À l'Hôpital Paul-Gilbert, le 10 août 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée Madame Noëlla Gingras, épouse de feu David Demers, fille de feu Joseph Gingras et feu Virginie Demers. Elle demeurait à Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaston (Sylvie Pelletier), Hélène, Pierre (Lisette Gamache), Monique (Jacques Lapointe), Louise (Louis Bergeron), Lisette, Johanne (Gilles Vachon); ses 10 petits-enfants; ses 14 arrières petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Nazaire, feu Jean-Marie, feu Jeanne-D'Arc (feu Roméo Demers) et feu Gemma (feu Jules Albert Filteau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Demers : feu Georges Henri (feu Jeanne-D'Arc Saindon), feu Léo (feu Marie Olivier), feu Marc-Aurèle (feu Jacqueline Filteau), feu Olive (feu Paul Demers), feu Rosa (feu André Paulette), feu Denise (feu Marcel Fréchette), feu Thérèse (feu Lucien Marchand), Marie-Jeanne (feu François Gingras) feu Jean-Marie (feu Rolande Minville), feu Louis-Conrad (Denise Lafleur), feu Paul-Arthur (feu Marie Miljours), feu Rodrigue (feu Louise Diotte), Marie-Anna (feu Robert Demers), Laurent (feu Thérèse Côté, Françoise Picard) et feu Lucie (feu Claude Giard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciements spéciaux au personnel de l'Hôpital Paul-Gilbert ainsi que celui de l'unité Oasis pour leur soutien et leurs bons soins prodigués. De plus, merci au Docteur Lavallé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec. La famille vous accueillera au:à compter de 12 h.