BÉLANGER, Gaston



Au Centre hospitalier Robert-Giffard, le 9 août 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gaston Bélanger, conjoint de madame Rose-Alba Tremblay. Il était le fils de Gérard Bélanger et de Adrienne Ferland. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Thetford Mines. Monsieur Bélanger laisse dans le deuil sa conjointe madame Rose-Alba Tremblay; ses enfants : Pascale Bélanger (Réal Lamanque), Paule Bélanger (Louis Blais), Sonia Bélanger (Richard Perreault), Steve Bélanger (Nancy Lessard) et Yannick Ponton; ses petits-enfants : Catherine, Frédéric, Léana et Justin; son arrière-petite-fille Béatrice; son frère Roland Bélanger (Diane Lacroix) et Bernard Painchaud (feu Denise Bélanger); ses belles-filles : Isabelle Plamondon (Jimmy Stuart) et Josée Plamondon (Alain Tardif); ses-beaux-frères et belles-sœurs : Elisabeth Tremblay (Joseph Lévesque), Yvon Tremblay (Monique Fortin), Léo Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Robert Giffard. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.www.cancer.ca