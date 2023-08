SIMARD, Michelle



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 août 2023 est décédée paisiblement à l'âge de 71 ans et 10 mois Madame Michelle Simard épouse de Monsieur Georges Gagnon, fille de feu Monsieur Rosaire Simard et de feu dame Cécile Dumont demeurant à St-Henri-de-Lévis autrefois de L'Isle-Verte. Elle laisse dans le deuil son époux Georges. Ses frères et ses sœurs: Denise (Raymond Gagné), Claude (Melba Alcira Palacio Rodriguez), Danielle (Raymond Lagarde), Bertrand (Paul Quinn) et Serge (Sylvie Langelier). Ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gagnon: Gilles (Francine Beaulieu) Guy (Cécile Marquis) et Jacques (Sandra Nelson). Plusieurs neveux et ses nièces, de bons amis, ainsi que tous les membres des familles Simard, Dumont, Gagnon et Michaud. La famille recevra les condoléancesde 12h à 15h à laLes services professionnels ont été confiés à laSamedi, 2 septembre 2023, la Résidence funéraire ouvrira à 12h.