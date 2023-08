ALAIN, René



À l'Hôpital-Laval (IUCPQ), le 11 août 2023, est décédé à l'âge de 65 ans, monsieur René Alain. Il était le fils de feu monsieur Yvon Alain et de feu dame Carmen Gauvin. Il demeurait à St-Léonard-de-Portneuf.Il laisse dans le deuil son frère Denis; sa sœur Sylvie (Bernard Noreau); ses nièces : Caroline Alain, Catherine Noreau (Gino Perreault) et Andréanne Noreau (David Gladysiak); ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital-Laval (IUCPQ), pour les bons soins prodigués.