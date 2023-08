BÉDARD, Lionel



À l'hôpital Saint-François d'Assise le 11 août 2023 à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Lionel Bédard. Il était l'époux de madame Gisèle Lepage et fils de feu Joseph Édouard Bédard et de feu madame Annie Tremblay. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Lucien (Yvette Paradis), feu Thérèse (feu Claude Bacon), Béatrice, feu Roland (Hénédine Rodrigue), feu André (Gisèle Bédard), feu Jean--Louis (Pierrette Bernier), feu Carmelle, (Uldéric Pageau), Marie-Marthe et feu Gemma. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Bertrand Lepage (Thérèse Tremblay), Claudette (Réal Fortin), feu Jean-Marc, Réjean (Candide Dufour) et Ginette ; sa filleule Anna Gagné et son filleul Éric Houde ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise ainsi que les médecins Dre Gagnon, Dre Breton, Dre Francoeur et Dre Lambert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (10 rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5). Monsieur Lionel Bédard a été confié au :La famille recevra les condoléances de 11h à 13hau