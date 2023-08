MÉTIVIER, Benoit



À Sainte-Marie, le 10 août 2023, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédé monsieur Benoit Métivier, époux de madame Monique Bolduc, fils de feu madame Marguerite Carrier et de feu monsieur Almanzor Métivier. Il demeurait à Sainte-Marie.Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses enfants : Patricia (Éric Ouellet) et Frédéric (Mélissa Labbé); ses petits-enfants : Loïc Ouellet et Noah Métivier; ses frères et soeurs : feu Louise, feu Jean-Yves, Alain (Louise Migneault), feu Sylvianne, feu Langis (Danielle Bédard), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la :de 13 h 30 à 16 h 15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements au Dr Yvan Mathieu, à la Dre Maryse Brassard, ainsi qu'à l'équipe du CLSC et du CHSLD (soins palliatifs) de Saint-Marie. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation québécoise du cancer, téléphone : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.