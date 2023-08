PARÉ, Madeleine



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 10 août 2023, à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédée madame Madeleine Paré, épouse de feu monsieur Philippe Mercier, fille de feu madame Euchariste Carette et de feu monsieur Philias Paré. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son fils Michel Mercier (la mère de ses enfants Sylvie), Suzanne Mercier Côté (feu Claude Côté), sa petite-fille Brigitte Mercier, ses petits-fils Christian Mercier, Jean-François Côté (Isabelle Lavertu), Daniel Côté (Marie-France Pichette), ses arrière-petits-enfants : Théodore, Léa et Johanne, ses belles-sœurs : Louise Mercier, Murielle Gagnon (feu Gabriel Mercier), Marie-Thérèse Caouette (feu Robert Mercier); ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.