DE SOUSA VILAOMaria-Ana Cabral

DE SOUSA VILAO

Maria-Ana Cabral



Au centre d'hébergement St-Dominique, le 16 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Maria-Ana Cabral De Sousa Vilao, épouse de feu monsieur José De Sousa Vilao. Elle était la fille de feu monsieur José Cabral et de feu madame Gloria Machado. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au salon commémoratifet de là au cimetière de Ste-Thérèse-de-Lisieux. Madame Cabral laisse dans le deuil ses enfants : Omer (Carole Tremblay), Dora (Gérald Alain) et Élizabeth ; ses petits-enfants : Philippe Crépault (Julie Tanguay), Martha Tremblay Vilao, Roxane Crépault, Jasmine Tremblay Vilao (Idrissa Kébé) et Lisa Tremblay Goodyer (Stéphane Paquet) ; ses arrière-petits-enfants : Maude Kébé Vilao et Élise Kébé Vilao; ses sœurs : Régina et Nathalie; son frère Antonio (Fatima); ses beaux-frères et belles-sœurs : Luis, Conceicao (Pedro) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de soin du 1er étage du Pavillon St-Dominique qui ont su en prendre soins, en particulier à Florentine, sa préposée aux bénéficiaires qui lui a toujours démontré de la bienveillance. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca