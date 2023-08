COUTURE DEMERS, Estelle



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 10 août 2023, à l'âge deest décédée madame Estelle Couture, épouse de feu monsieur Jean-Marie Demers. Elle était la fille de feu monsieur Abdon Couture et de feu Lumina Pouliot. Native d'Issoudun, elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil sa fille Madeleine Demers (feu Rosaire Côté); ses petits-enfants : Guylaine Côté (Harold Gallant), Rosanne Côté (Martin Bergeron), Marise Côté (Alain Saindon); ses arrière-petits-enfants : Alison Hawey (Aleksandar Zhekov), Anne-Marie Saindon, Mélissa Saindon. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Couture et Demers. Elle laisse également dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Apollinaire pour les bons soins prodigués à Estelle. Merci au personnel et aux résidents de la Maison des Aînés de St-Apollinaire où elle a demeuré pendant plusieurs années, et qui étaient pour elle comme une grande famille. La famille vous accueillera à la :à compter de 12h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.