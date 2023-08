LANGEVIN, Suzanne



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 27 juillet 2023, à l'âge de 81 ans et 2 mois, est décédée madame Suzanne Langevin, épouse de feu monsieur René Bussière, fille de feu madame Victoria Duguay et de feu monsieur Frank Langevin. Elle demeurait à Saint-Ubalde.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Elle laisse dans le deuil son époux feu René Bussière; ses enfants : Sylvie, feu France, Michel (Linda Levesques) et Mario; ses petits-enfants : Sandra (Nicolas Grenier), Stéphane, Marie-Christine, Audrey (Philippe Simoneau), Cédric (Caroline Desmeules) et Maxime; ses arrière-petits-enfants : Loic, Nolan, Zachary, Alexia, Alexis, Étienne, Alexanne, Gabriel, Emy-Jade et Olivier; ses frères et soeurs : Claudette (William Lechasseur), feu Carmen, feu Edouard, feu Florence (feu Marcel Langevin), feu Denise (feu Marcel Deschênes), feu Jean-Marie, feu Ghislaine et feu Diane Langevin (Marc-André Pouliot); ses beaux-frères et belles-soeurs : Madeleine, Robert, Pierre (Céline Drolet), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. Un merci spécial à Pierre Bussière et Céline Drolet pour leurs présences et leurs soutiens ainsi qu'à l'équipes soignantes du 5pc et soins palliatifs de L'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Québec, Téléphone : 1-888-768-6669, Courriel : info@pq.poumon.ca, site web : www.poumonquebec.ca Des formulaires seront disponibles sur place.