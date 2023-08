PELLETIER, Jean-Marie



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 14 août 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Pelletier, fils de feu madame Eugénie Mignault et de feu monsieur Pierre Pelletier. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 31 août de 19h00 à 21h30 età compter 10h00 au centre commémoratif :Monsieur Pelletier était le conjoint de madame Christine Cauchon ; le père de feu Martin Pelletier et de Josée Pelletier (Hugh Baillargeon) ; le grand-père de Martin-Pierre Baillargeon ; le frère de : feu Paul-Eugène (feu Marie-Alice Pelletier), feu Lucien (feu Françoise Lapointe), Roger (feu Jeannine Landry), Gérard (Monique Laniel-Daoust), feu Monique, Sr Solange s.s.j., feu Gisèle (feu Russel Cass), Gilles (Ange-Marie Simard), Françoise (feu Alcide Boucher), feu Pauline (feu Jean-Marie Pelletier), Nicole (feu Robert Plante) et Jeannine ; le beau-frère de : feu Pierre (feu Anne-Marie Courchesne), Jean (Diane Corriveau), Ghislaine (feu Claude Laperrière), Charlotte (Jean-Jacques Reinert), Renée (Christian Légaré) et Joëlle (Pierre Légaré). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement (CHU de Québec) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2075, rue de Champlain, Montréal (Québec) H2L 2T1, Tél. sans frais : 1 877 336-4443 https://cancerquebec.ca/