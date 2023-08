PAQUIN, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 juillet dernier est décédé à l'âge de 86 ans monsieur Michel Paquin. Il était le fils de feu Cyrille Paquin et de feu Maria Dubé.Outre son épouse, madame Aline Lacasse, il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : feu Yves (Brenda Ann Goris), Roger (feu Pierrette Gagné) (Nicole Couillard), Denise (feu Yvan Guay), feu René (feu Marie Laurendeau), Andrée (René Larabée) et feu Jacques (Carole Vallerand); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Laura (feu Sauveur Côté), feu Alcide (Irène Chabot), feu Paul-Aimé (Gisèle Audet),feu Réjeanne (feu Jean Masse), Clément (Colette Béland), Rita, Fernande (feu Gabriel Béland), Hervé (Michelle Couture) et Guy (Céline Marceau). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aude 10h à 13h.La famille désire remercier tout particulièrement Dre Karine St-Hilaire et le personnel soignant du 10e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.