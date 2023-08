FERLAND, André



Au CHSLD Alphonse-Bonenfant, le 17 août 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé M. André Ferland, fondateur de Ciment projeté et Piscine Orléans. Il était l'époux de dame Micheline Thibault. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairedimanche le 27 août 2023 de 13h à 16h et de 19h à 21h etde 11h à 12h50.Pour ceux qui le désirent, il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/78366. Il laisse dans le deuil outre son épouse Micheline, ses fils : Michel (Manon Gagnon), Pierre (Monika Laroselière), Denis (Diane Hallé), Marc (Nancy Vallerand) ; ses petits-enfants : Dave (Andrea Barrera), Jason (Christine Leclerc), Elodie, Anthony (Claudine Garneau), Marika (Marc-Olivier Allard), Alexia (Mathieu Ferland), Laurie et Tommy Ferland, ses arrière-petits-enfants : Nathan, Jacob, Charlie, Matthew et Zach Ferland, son frère, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Denise (feu Azarie Vézina), Madeleine (feu Michel Turcotte), Lise (Roger Deblois), Jean-Yves (Diane Ferland), Nicole (Florent Létourneau), Francine (Serge Faucher), feu Jacqueline (Raymond Vézina), ses beaux-frères de la famille Thibault : Alain, Réjean (Georgette Boutet, feu Michel (Jacqueline Filteau), feu Serge (feu Ginette Girard), feu Yvon (Diane Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le Dr Paul Bonenfant et le personnel de la villa Alphonse-Bonenfant pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité-Joie, 28, chemin des Cascades, Lac-Beauport (Québec) G3B 0C4, https://jedonneenligne.org/fondationcitejoie/DEM/