CHABOT LECLERC, Thérèse

À son domicile, le 26 juillet 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Thérèse Leclerc épouse en 1ères noces de feu Réal Chabot et en 2es noces de feu Jean-Guy Larochelle. Elle était la fille de feu Gérard Leclerc et de feu Justine Boisvert. Elle demeurait à Sainte-Claire.La famille recevra les condoléances auElle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (André Giroux), Claude (Lynn de Niverville), Hélène et René Chabot (Sonia Madore et ses enfants Etienne et Eli) et sa belle-fille Sonia Larochelle (Gilles Labrie) ; ses petits-enfants : Gabriel (Mélanie Deblois), Patrick (Lynda Laferrière) et Karel Lévesque ; ses arrière-petites-filles : Mya, Laurence et Meghan Giroux. Elle laisse également dans le deuil ses frères : Gaston (Lucie Morin) et Georges (Alice Jacques) ainsi que les membres des familles Chabot et Larochelle ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC CP 460 Succ L Toronto (Ontario) M4P 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Leclerc a été confiée pour crémation à la