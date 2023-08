BÉLANGER, Denis



À la Maison d'Hélène à Montmagny, le 15 août 2023 à l'âge de 58 ans est décédé M. Denis Bélanger, fils de feu Charles Bélanger et de Mme Thérèse Lacroix (Michel Boucher). Il était le conjoint de Céline Thibodeau. Il demeurait à Beaumont. La famille recevra les condoléances au :à compter de 9h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Outre sa mère et sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Dave (Catherine Lessard) et Mélissa, son petit-fils Hubert. Il était le frère de : feu Lise, France (Bruno Desrosiers). Il laisse dans le deuil sa belle-mère : Vivianne Lacroix (feu Jean-Luc Thibodeau, Rosaire Lévesque); ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Richard (France Lepage), Chantale (Yvon Tremblay), Sylvie et Mario. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles et tantes. La famille remercie le personnel de la Maison d'Hélène et ceux de l'Hôpital de Montmagny ainsi que Dre Annie Mercier pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :