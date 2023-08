BEAULIEU, Pierre-Anne



Au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, le 31 juillet, à l'âge de 72 ans et 7 mois, est décédée dame Pierre-Anne Beaulieu, épouse de M. Ronald Ste-Marie, fille de feu dame Gertrude Paradis et de feu M. Joseph Beaulieu. Elle demeurait à Saint-Modeste. La famille recevra les condoléances au funérariumà compter de midi.Les cendres de Mme Beaulieu seront inhumées ultérieurement au cimetière de Ste-Perpétue. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Ronald, sa fille Marie-Claude (Gilles Auger) et son fils feu Alexandre; les enfants de son époux: Julien, Geneviève (Eric Lemieux) et leurs enfants. Sont également affectés par son départ son frère et ses soeurs: Jocelyne (Michel Gosselin), Gisèle (feu Luc Cloutier), Marcel (Nicole Duchesne), feu Fernand (Colombe Caron), feu Jeannette (feu Yvon Pelletier), ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ses autres parents et ami(e)s des familles Beaulieu et Ste-Marie. La famille remercie les membres du personnel soignant du 5e étage du Centre hospitalier régional du Grand-Portage pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à Mme Beauliieu. Les services professionnels ont été confiés à la :