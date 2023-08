CADORET, Eddy



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 31 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Eddy Cadoret, époux de feu madame Marcelle Vézina, fils de feu dame Albertine Simoneau et de feu monsieur René Cadoret. Il demeurait à Québec.Il laisse dans son deuil ses quatre fils et leurs conjointes : Daniel (Annie Larochelle), François, Jean-Pierre (Karine Fontaine) et Richard (Nathalie Breton); ses petits-enfants : Laurence, Gabrielle, Anne, Françoise, Vincent, Sabrina et Antoine; ses arrière-petits-enfants : Pénélope, Édouard, William, Florence, Charles et Georges; sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère : feu Armance Bureau (feu Marcel Bureau), feu Donald Cadoret (feu Marie Paul Martin), Fernand Cadoret (Huguette Giroux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, ami(e)s et les résidents du Jazz Lebourgneuf. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et leurs bons soins.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles-Borromée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam