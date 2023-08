D'ANJOU, Jean-René



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 15 août 2023, est décédé à l'âge de 65 ans et 11 mois, monsieur Jean-René D'Anjou. Il était le fils de feu Maurice D'Anjou et de feu Doris Lizotte. Il demeurait à St-Gabriel-Lalemant, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléancesde 13 h à 14 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Gérard (Sylvie Laliberté), Johanne (Suzie Lévesque), Éliane (Roberto Gagnon), feu Denise (Pierre Lavoie), Benoît, Sylvie (Gilles Guilbert), Serge (Martine Boulay); ses neveux et nièces : Nicolas (Anne Laliberté), Mélanie (Stéphane Bolduc), Pascal, David (Manon Pelletier), Jean-François, Frédéric (Sandra Brochu), Samuel (Danny Lamarche), Dominic (Sophie Gagné), Marie-Pier (Mederic Pelletier), Michaël (Judith St-Jean), Mélissa (Yves Lajoie), Cynthia (Guillaume Nault), Sabrina (feu Guillaume Breton), Kevin (Joannie Couturier), Alexandre (Isabelle Lagacé), Véronique (Maxandre Ferland) ainsi que ses petits-neveux et petites-nièces. Sont aussi affectés par son départ plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel du Centre D'Anjou de St-Pacôme et ceux de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Des formulaires seront disponibles au salon. Don en ligne: https://fondationhndf.ca