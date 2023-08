OLIVIER, Paul-André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 août 2023, à l'âge de 78 ans est décédé monsieur Paul-André Olivier, époux de madame Michèle Belleau. Il était le fils de feu Polycarpe Olivier et de feu Hélène Roger. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Il était natif de Saint-Rédempteur. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Steve (Sarah Portelance) et Anny (André Tessier); ses petits-enfants : Stéphanie, Simon, Catherine, Gabrielle et Corinne; ses arrière-petits-enfants : Malory et Raphael; sa sœur : feu Diane (feu André Petitclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Belleau : Serge (Nicole Martineau), Yves (Louise Allard) et Gaétan Boucher (Murielle Duguay); ses neveux et nièces : Maxime Belleau (Mélissa Morrisson), Marianne Belleau, Mélissa Belleau (Kevin Ouellet), Jonathan Belleau (Cyndy-Ève Lachance), Martin Petitclerc (Sonia Chouinard), Manon Petitclerc (Martin Dubord) et Pierre Petitclerc. Sincères remerciements au Docteure Suzanne Beauregard, au Docteur Vincent Bilodeau ainsi qu'au Docteure Laurence Couillard pour leur dévouement. Un merci spécial au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à l'équipe de CLSC de Saint-Romuald pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Parkinson Québec, à la Société Alzheimer du Canada pour la maladie à corps de Lewy ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aude 14 h à 17 h pour recevoir les condoléances.