MAINGUY, Gérard



C'est entouré par ma famille, mes amis(es) et un personnel des plus compétents que je suis décédé au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 5 août 2023, à l'âge de 89 ans et 6 mois, Gérard Mainguy.J'étais le fils de feu Honoré Mainguy et de feu Lydia Falardeau. J'étais le frère de feu Marie-Paule (feu Joseph Jobin), feu Anne-Marie, feu Denise (feu Jacques Vézina) et feu Aline (feu Gilles Auclair). Je laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, plusieurs bons amis(es) dont Robert C. (Trois-Rivières), Roger M. (Sept-Îles), Lucien V. (Québec), Sylvie D. et Denise R. ainsi que tous ceux et celles qui ont su m'aimer, m'apprécier et pour qui j'ai pu faire la différence, mes copains de voyages au Maroc.La famille vous accueillera pour les condoléances de 10 h à 11 h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Foy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Petits frères de la Croix. Site web: https://petitsfreresdelacroix.ca/