LEFRANÇOIS, Andrée Renaud



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 juillet 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Andrée Renaud époux de feu M Claude Lefrançois. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au cimetière de L'Ange-Gardien. Elle laisse dans le deuil ses fils : Simon (Justine Fleury), Jérôme ;ses petits-enfants : Alexy, Anabel, Alyssa et Adam ainsi que leur mère ; ses frères et ses sœurs : Ginette (Donald Côté), feu Lisette (Denis Dumas), feu Danielle, Line (René Paquet) ; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Lefrançois : Jean-Paul (Monique Pronovost), Lise (feu Jean-Pierre Côté), Noël, feu Denis (Marthe Huot), Richard (Lucy Poliquin) et Micheline (Jean-Marc Demers) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et ses deux sœurs de cœur Nicole Savoie et Aline Asselin.