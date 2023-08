LÉVESQUE, Père Gilbert , C.Ss.R.



(Psaume 116)Au Parc national Kouchibouguac, Nouveau-Brunswick, le 19 août 2023, est décédé accidentellement le Père Gilbert Lévesque, C.Ss.R. Il était âgé de 82 ans. Le Père Gilbert Lévesque, 5e enfant d'une fratrie comptant 10 frères et sœurs, est né le 8 février 1941, à Saint-Paul-de-la-Croix, comté de Rivière-du-Loup, au Québec, d'Albert Lévesque et d'Adélia Castonguay. Il fait ses humanités au Collège Saint-Viateur de Sainte-Luce-sur Mer. Dans ses temps libres, il s'initie aux travaux de la terre, et tout jeune, nourrit un grand amour de la nature, meuble ses temps libres de randonnées en forêt et démontre un intérêt et une habileté au travail du bois. En fait, de 1962 à 1964, il obtiendra un diplôme en menuiserie puis en maçonnerie de l'Institut technologique de Hull. Gilbert Lévesque fait son entrée chez les Rédemptoristes à Sainte-Anne-de-Beaupré, en tant que postulant en 1958 puis est admis au noviciat en 1959 à Aylmer. Il y fait sa profession temporaire le 15 mars 1960 et prononce ses vœux perpétuels le 15 mars 1967. Le Frère Gilbert prend alors le nom en religion de Frère Clément. Pendant la période qui s'étend de 1960 à 1971, le frère Lévesque fera bénéficier plusieurs communautés de ses talents : menuisier, assistant du responsable des postulants à Aylmer, professeur d'éducation physique à Moncton, directeur des postulants à Sherbrooke. Il collabore aussi dans divers services diocésains, tel le Mouvement Intercommunautaire des Frères de 1969 à 1971 et comme animateur de la catéchèse. Le début des années 70 s'amorce avec un tournant important dans la vie du Frère Clément qui nourrit le souhait de devenir candidat prêtre. En 1974, il obtient un baccalauréat en Théologie-catéchèse à l'Université Laval suivi d'un Certificat en enseignement collégial, en 1974-1975, toujours à l'Université Laval. Il y étudie aussi la philosophie. Pendant ses études, il vit à la Résidence rédemptoriste du Pavillon Saint-Rédempteur et participe à l'animation auprès des étudiants de Cap-Rouge. De 1975 à 1977, le Frère Clément assume la charge de Secrétaire-cérémoniaire au service des évêques du Diocèse de Québec. Il agit aussi en tant qu'animateur auprès des étudiants et fait un stage en pastorale paroissiale à Sherbrooke, de 1977 à 1980. En 1980, il fait sa maîtrise en théologie à l'Université Laval. Pendant cette période, il réside toujours au Pavillon St-Rédempteur où il remplit la tâche de responsable-adjoint des postulants, jusqu'à l'obtention de son diplôme, en 1982. Le 26 juin 1982, à Sainte-Anne-de-Beaupré, le Frère Clément est ordonné prêtre par Mgr Gilles Ouellet. On l'appellera désormais Père Gilbert Lévesque. Suite à son ordination, il est nommé vicaire à la paroisse d'Estcourt jusqu'en 1983 puis directeur-adjoint au Pavillon Saint-Rédempteur. Il occupera ensuite les fonctions d'administrateur et d'économe au Monastère d'Aylmer, de conseiller spirituel auprès des Cursillos, d'aide au ministère à la paroisse St-Paul d'Aylmer et de membre du Conseil de la maison. De 1988 à 1993, le père Lévesque est nommé vicaire de la paroisse St-Alphonse à Montréal. Puis, on fait appel à ses services comme directeur, puis supérieur du Pavillon St-Rédempteur et responsable de la pastorale jeunesse Rédemptoriste, charges qu'il occupera jusqu'en 1999. C'est en cette année, prélude de l'entrée dans un nouveau millénaire, que le père Gilbert est de retour à la communauté de Montréal et à la paroisse Saint Alphonse où on l'a nommé curé.