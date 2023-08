NAUD, Claire



À l'Hôpital Saint-François-D'Assise, Québec, le 15 août 2023, à l'âge de 78 ans et 7 mois, est décédée madame Claire Naud, fille de feu madame Rachel Gauthier et de feu monsieur Welley Naud. Elle demeurait à Québec, autrefois à Neuville. La famille recevra les condoléances au :à partir de 13 h,et de là, au cimetière de Neuville. Madame Naud laisse dans le deuil ses enfants : Pierre et Chantal Guimont (Louis Jourdain); son petit-fils Mathieu. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Claudette (feu Euclide Harel), Jean-Pierre (Louise Delisle), feu Réjeant. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'Hôpital Saint-François D'Assise et du Centre d'hébergement D'Assise pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org