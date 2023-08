LEMIEUX, Carole



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 16 août 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Carole Lemieux, fille de feu Albert Lemieux et de feu Monique Leclerc. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils : Jocelyn (Renée Bazin), Martin (Geneviève Guillemette) et Jean-François Noël (Kathleen Gaudreau); ses petits-enfants : Simon-Olivier, Xavier, Marie-Jeanne, Marianne, Zachary et Charles-Antoine; ses frères et soeurs : feu Claire, Pierre (Sylvie Grenier), René (Ann Foucault), Hélène, Denise (Jean Fontaine), Jean (Carole Douville), Denis (Lise Jobin), Gilles (Sylvie Douville) et Alain (Chantal Croteau); ainsi que ses oncles et tantes, neveux, nièces et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au Dr Jocelyn Roy de même qu'au personnel du CRIC de Chaudière-Appalaches et à celui de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com/donner/.La famille vous accueillera auà compter de 12h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 3 septembre à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".