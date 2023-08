LECLAIRE, Jean-Yvon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 juillet 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Yvon Leclaire. Il était l'époux de madame Lise Langlois et fils de feu dame Sylvia Bernier et de feu monsieur Henri Leclaire. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (David Gilbert) et Annie (Alain Montminy); ses petits-enfants : Mikaël, Océane, Mahély et Malcolm; la famille Langlois : Nicole, André (Madeline Lang) Danielle (Florent Rousseau) Jean-Pierre (Ghislaine Ratté) et Carole; ses neveux, nièces, et ami(e)s. En plus de ses parents il est allé rejoindre sa sœur : feu Lise Leclaire ainsi que ses beaux-frères Jacques Pellerin et Claude Langlois. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant Jésus pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Site : www.jedonneenligne.org/fondationduchudequebec/DIMW/, Tél. : 418-525-4385. Les membres de la famille recevront les condoléances àSes cendres seront ensuite remises à sa famille.