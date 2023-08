MORIN, Francine



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 10 août 2023, à l'âge de 76 ans et 10 mois, est décédée madame Francine Morin, épouse de monsieur Raymond Lavoie, fille de feu madame Bernadette Busque et de feu monsieur Armand Morin. Elle demeurait à Québec, secteur Loretteville.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 15.Outre son époux Raymond, elle laisse dans le deuil son fils Jérôme (Stéphanie Péan) ; ses frères et sœurs : Jean-Marc (feu Claudette Poulin), Guy (Louise Richard), Claude (Jeannine Martineau), Christiane (Constant Gilbert) et Jacqueline (Alain Boucher) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie : Daniel (Louiselle Germain), Evelyn (feu Claude Lavoie), Rachel (feu Regent Lavoie) et Francine Lavoie. Elle était la belle-sœur de feu Paul Lavoie. Elle laisse également dans le deuil ses filleul(e)s : Nancy Morin (Bob Sutherland), Mélissa Lavoie (Alain Berthiaume) et Olivier Boucher (Lucie Côté) ainsi que de nombreux(euses) neveux et nièces et plusieurs ami(e)s. Un remerciement spécial à la généreuse équipe du CHSLD Yvonne Sylvain pour leur dévouement, leur humanité, leur générosité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Œuvres Jean Lafrance ou à la Société Alzheimer de Québec.