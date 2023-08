DIONNE, Roméo



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, le 16 août 2023, est décédé à l'âge de 93 ans et 5 mois, monsieur Roméo Dionne, époux de dame Cécile Ouellet. Il était le fils de feu François Léonard Dionne et de feu Marie-Rose Bouchard. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 25 août 2023 de 19h à 21h etde 9h à 10h45.et sera suivi de l'inhumation au cimetière de la Montagne. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Cécile. Il était le frère et le beau-frère de: feu Sr Irène, feu Raymond, feu Sr Marie-Ange, Sr Marie-Thérèse, Lucien (Raymonde Harton), Georges-Noël (Céline Soucy), Yvette (Hermel Boucher), Réal et son amie Anne Joncas, Jeanne-D'Arc (Jean-Marc Caron), Denise, feu Roger (Pauline Soucy); de la famille Ouellet, il était le beau-frère de: feu Eugénie (feu Léo Thériault), feu Marie-Marthe (feu Aurèle Lavoie), feu Philippe (feu Jeanne-D'Arc Dionne), feu Augustine, feu Louis-Napoléon, feu Lucienne (feu Gérard Courcy), feu Alphonse (Yvette Desjardins), Hélène (feu Yvon Tremblay), feu Arsène (feu Marianne Gagné), feu Joseph (feu Monique Bélanger), Lucien (feu Gisèle Gagné). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Jacinthe Gagnon de Rivière-Ouelle et ceux de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. Don en ligne: https://cancer.ca/fr/