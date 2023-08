DUSSAULT, Monique



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 6 août 2023, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédée madame Monique Dussault, fille de feu madame Marie-Ange Pépin et de feu monsieur Louis-Arthur Dussault. Elle demeurait à Québec.La famille y recevra les condoléances à partir de 9 h 30. Les funérailles seront célébrées par Monseigneur Paul Lortie, évêque du diocèse de Québec et ami de la famille. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Denis (Jocelyne Labrecque), Suzanne, Diane (Pierre Milliard), Michel et Lyne; sa belle-sœur Giselle Fortin (feu René); sa grande amie Berthe Talbot; ainsi que d'autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Guy (feu Rachel Paradis), Fleurette (feu Marius Couture), Marguerite, René et Jacqueline. La famille souhaite remercier tout le personnel de la résidence Saint-François pour leurs bons soins et leur approche humaine.