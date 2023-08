BERGERON, Gilles



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, notre papa que nous adorons, nous a quittés tout en douceur, entouré de l'amour de sa conjointe et de ses enfants. Il aurait eu 91 ans le 3 septembre.La famille vous accueillera aude 10 h à 13 h 30.Il laisse dans le deuil sa conjointe des 69 dernières années Marie-Anna Michaud qu'il a tant aimée; ses enfants chéris : Suzanne (Denis Desgagnés), Réjean (Denyse Normand), feu Danielle (Gilles Briand), Francine (Normand Ferguson), Martine (feu Michel Brassard, Collins Cormier) et Josée; ses petits-enfants adorés : Dave Desgagnés (Natacha), Isabelle Thibault, Karl-Éric Thibault (Sophie), Valérie Thibault, Christian Briand-Bergeron (Camille), Vincent Briand-Bergeron, Émilie Brassard (Alexandre), Mathieu Normand-Bergeron (Pryscilia) et Alexandre Brassard; ses arrière-petits-enfants adorés : Léane et Jade Brassard, Mavrek Benoît, Nolan Normand-Bergeron et Élias Thibault; ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à Justin Assi du CLSC pour son dévouement, ainsi qu'au personnel du 13ième étage de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour leur douceur et pour la qualité de leurs soins. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la mémoire de Gilles Bergeron à la Société Alzheimer de Québec www.societealzheimerdequebec.com