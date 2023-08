TREMBLAY, Huguette



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 7 août 2023, à l'âge de 86 ans et 7 mois, nous a quittés Dame Huguette Tremblay. Elle était l'épouse de feu Monsieur Thomas-Louis Bergeron et elle demeurait à Saint-Hilarion.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) en l'église de Saint-Hilarion samedi jour des funérailles à compter de 10 heures. Madame Huguette Tremblay laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Ludger (Élianne Tremblay), Éliette (feu Maurice Couture), Jean-Jacques (Huguette Girard), Pauline (feu salomon Bergeron), Normand (Jeannine Tremblay), Rolande (Pierre Lizotte); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron; ses filleuls et sa filleule : Réal Dufour, Robin Tremblay, Roberto Tremblay, Suzie Bergeron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son époux elle est allée rejoindre ses parents : Albert Tremblay et Marie-Élise Lévesque; sa sœur et ses frères : Madeleine (feu Doria Dufour), André (Eva Harvey), Victorin. Un merci spécial est adressé au Dre Marie-Christine Chevrette et au personnel du CHSLD de Baie-Saint-Paul, unité Ambroise-Fafard, pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Soins Palliatifs, des formulaires seront disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la