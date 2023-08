LACOURSIÈRE, Jacques



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 9 juillet 2023, est décédé à l'âge de 85 ans et 5 mois, monsieur Jacques Lacoursière époux de feu dame Thérèse Lemieux, fils de feu Donat Lacoursière et de feu Yvonne Blais. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 10 h à 14 h 45.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Il laisse dans le deuil ses filles : Andrée et Louise (Pascal Arsenault); ses petits-enfants : Marie-Laurence (Lionel Koulika) et Charles-Antoine. Il était le frère et le beau-frère de feu Berthe, feu Annette (feu Paul-Émile Côté), feu Noëlla (feu Jean-Paul Nadon), feu Georgette (feu André Roy), feu Jacqueline (feu Thomas Coulombe), feu Guy (feu Hélène Germain), feu Jean-Paul, feu Jeanne-Mance et Lise. De la famille Lemieux, il était le beau-frère de: Gérard (Francine Bussières), feu Cécile (feu Gaston Barrette), Aline (André Gamache), feu Denise, Paul (Rita Guy), Jean-Guy (Romance Marceau) et Marcel (Monique Guy). Sont aussi affectés par son départ Pilar Macias (Claude Pelletier), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Une pensée spéciale aux Amis du Mali qu'il a tant aimé côtoyer. Un grand merci au personnel de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur dévouement, leur grande humanité et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Des formulaires seront disponibles au salon. Don en ligne : www.fondationhndf.ca.Direction funéraire :