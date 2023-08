LABRIE, Laval



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, est décédé monsieur Laval Labrie, époux de feu Ghyslaine Duguay, fils de feu Joseph Labrie et feu Ilda Audet. Il laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Christian) et Christian (Marie-Claude); ses petits-enfants : Noa, Sydney, Melia et Loan; ses frères et sœurs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer pulmonaire. La famille vous accueillera auà compter de 13h.