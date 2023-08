TREMBLAY, Lina



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 août 2023, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé madame Lina Tremblay, fille de feu madame Jeanne-Ida Gagnon et de feu monsieur Odina Tremblay. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Charlotte (feu Rosario), Yvan (Doris), Roland (Aline), feu Lisette (Noël), feu Juliette (Marcel), Rosaire (Lucille), feu Gérald, feu Ginette, feu Henriot, Danielle (Rock), ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s.La famille vous accueillera pour les condoléances de 9 h 30 à 11 h. L'inhumation se fera au cimetière St-Siméon à une date ultérieure. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Le Petit Domicile de Charny pour leur dévouement envers notre soeur qui été heureuse avec eux durant toutes ces années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Les Diabétiques de Québec. Site web: https://diavie.org/