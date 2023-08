DESROSIERS LACASSE, Edith



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de madame Edith Desrosiers, survenu le 14 août 2023, à l'âge de 81 ans et 10 mois. Native de Lévis, fille de feu Julienne Lemieux et de feu Alexis Desrosiers. Elle demeurait à Québec. Elle avait été duchesse de Lévis dans le cadre du Carnaval de Québec de 1964.Elle laisse dans le deuil son fils unique Eric Lacasse (Pierre-Paul Bélanger), ayant rejoint son mari feu Raymond Lacasse. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs : Rita et Denyse; ses frères : feu Robert (feu Louise Auger et la mère de ses enfants feu Rita Boucher), Benoit (Pauline Brochu), ses cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h45.Votre témoignage de sympathie à la famille peut se traduire également par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.