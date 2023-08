MARTEL, Rita

(Madame Nazaire Perron)



À son domicile, le 15 août 2023, à l'âge de 102 ans et 9 mois, est décédée dame Rita Martel, épouse de feu monsieur Nazaire Perron, fille de feu monsieur Charles Martel et de feu dame Marie-Anna Sauvageau. La famille recevra les condoléances à lade 9 h à 10 h 45.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Martel laisse dans le deuil ses enfants : Marcel, Claude, Richard (Diane Jutras), Gilles (Céline Brulotte) et Sylvie (Paul-Émile Garneau); ses petits-enfants : Steve Perron (Stéphanie Frégeau), Annie Perron (Pierre Grenon), Julien Perron (Josiane Villeneuve), Sylvain Perron (Catherine Houbart), Véronique Garneau (Kévin Labonté), Alexandre Garneau (Joëlle Ouellet) et Stéphane Garneau; ses arrière-petits-enfants; ses arrière-arrière-petits-enfants; ses sœurs : Louisette (feu Albert Gauthier) et Thérèse (Gaétan Tessier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs l'ayant précédée : Émilien, Roland (feu Rita Marcotte), Anne-Marie (feu Emmanuel Désy), Germaine, Madeleine (feu Laurent Perron), Claude (feu Jeannette Perron), Ernest (feu Brigitte Dufresne), Cécile (feu Fernand DeVarenne) et Fernand (feu Françoise Paquin), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Perron : Jacques (feu Madeleine Bergevin), Brigitte (feu Vanence Généreux) et François (feu Jeannine St-Laurent).