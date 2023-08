THIBAULT, Richard



C'est avec une tristesse profonde et immense que nous vous faisons part du décès de Richard, le 18 août 2023. Il s'est éteint paisiblement, entouré des siens, de sa Marie et de leurs cinq enfants, après un combat courageux contre un cancer foudroyant.- InconnuRichard nous a quittés trop tôt, à l'âge de 68 ans. Nous, Natacha, Gabryel, Michaële, Patricia, Jean-François, ses enfants et son épouse Marie l'avons accompagné, remplis d'amour pour un Père, un Mari sans commune mesure. L'Homme à la voix d'or s'en est allé comme il avait vécu, fort, fier et déterminé. Sa voix s'est éteinte, mais elle résonnera encore et toujours dans nos cœurs. Il laisse dans le deuil son épouse Marie Laroche; ses enfants : Natacha (Alexandre Côté), Gabryel Thibault, Michaële MacDonald (Mike MacDonald), Patricia Roy (François Julien), Jean-François Roy (Marie-Hélène Cloutier); ses parents : son père feu Robert Thibault, sa mère feu Catherine Richard Thibault; ses petits-enfants : Alice et Félix Côté - Adélaïde et Cléa MacDonald - Liana et Dahlia Julien - Samuelle Roy; sa sœur Suzanne Thibault (Daniel Parrot), sa nièce Veona Parrot; ses beaux-frères et belles-sœurs : Lisette Laroche, Monique LaRoche (Gérard Bélanger), Bob Laroche, Gaétane Grenier (André Boucher), Diane Laroche (feu Yves Turcotte), Rachelle-Josée Laroche-Laporte, Lucie Laroche (Rolland Letarte), Lyne Laroche (Michel Lepage), Réjean Laroche (Liette Lacasse); son oncle adoré feu Henri Thibault ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines. Son ami et presque frère Pierre Masson (Annik Schwindenhammer), sa belle amie Ginette Garon (Jean Laliberté), Céline Côté (Marc Delage) et plusieurs amis précieux...La famille recevra vos condoléances entre 13 heures et 14h30,. La diffusion virtuelle sera disponible sur le site Internet de la Coopérative funéraire des deux rives à l'onglet Avis de décès de Richard Thibault. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement dans l'intimité, au cimetière de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Je tiens à remercier et à rendre hommage à Dre Viviane Bergeron et Dr Alexandre Pagé, gastro-entérologues au CHU de Québec qui, enfin, nous ont pris en charge, Richard et moi, et nous ont accompagnés et conseillés dans cette triste épreuve. Une pensée toute particulière à Dre Michèle Lavoie de l'équipe des soins palliatifs à l'Hôpital Chauveau qui a été notre bouée à tous les deux. En souvenir de Richard, vous pouvez faire un don au CHU de Québec à https://fondationduchudequebec.org/ ou au Club des petits Déjeuners à https://www.breakfastclubcanada.org/.