BELLEAU, René



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 juillet 2023, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé monsieur René "Koka" Belleau, époux de Georgette Mariage, fils de feu Albert Belleau et de feu Laura Gingras. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois filles : Esther (Réjean Bargoné), Nathalie (Christian Plante) et Brigitte (Gaétan Bolduc); ses petits-enfants : Vincent (Miledia) et Alexandre Bargoné (Caroline), William Plante (Annabelle), Alexandrine (Nicolas), Maxime (Sophie-Gabrielle) et Stéphanie Bolduc (Éloi); ses arrière-petits-enfants : Zachary, Andrew et Philippe-René. Il laisse également dans le deuil ses frères: Léonard (Thérèse Bouffard) et feu Robert (France Roberge); ses sœurs: Yvette (Émilien Perreault) et Diane (Paul Deslauriers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mariage : feu Claude (Claire Andrée Dumont), feu Denise (feu Jean-Louis Blouin), feu Gilles (Micheline Lemieux), Richard et feu Yvan; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les cardiologues Dr Bouchard et Dr Degrace; ainsi que Julie Corriveau pour leur accompagnement. Merci au personnel du 7ième étage et du Jazz pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, ou à la Fondation IUCPQ. La famille recevra les condoléances auà compter de 11h30.