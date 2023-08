BEAUDOIN, Simone Roussin



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 12 août 2023 à l'âge de 97 ans et 5 mois, est décédée Mme Simonne Roussin épouse de feu M. Conrad Beaudoin, fille de feu Albert Roussin et de feu Mme Rose-Aimée Couture. Elle demeurait à Sainte-Agathe de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Jules (Diane Champagne), Réjeanne (Donald Boucher), feu Réal (Cécile Bolduc), Nicole, Lyne (Yvon Montminy). Ses petits-enfants : Stéphane, Serge, Sonia et Simon Beaudoin, Denis et Pascale Boucher, Anick, Jonathan et Jeff Beaudoin, feu William, Mathieu et Frédéric Montminy, leurs conjoint(e)s et ses 14 arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs tous décédés. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Thérèse Labrecque (feu Adrien Roussin), son beau-frère Jean-Guy Gingras, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Beaudoin tous décédés. Un remerciement spécial à tout le personnel du CHSLD (Foyer de St-Flavien) pour les bons soins prodigués, leur disponibilité, leur gentillesse et surtout dans le plus grand respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 730, avenue Taniata, local 110, Lévis, Québec G6S 2C5. La famille vous accueillera à lapour les condoléances,à compter de 9 heures.et de là, au cimetière paroissial pour l'inhumation des cendres. La direction des funérailles a été confiée à la