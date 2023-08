Salon funéraire du Musée de



En 2002, il est rappelé à Sainte-Anne-de-Beaupré pour œuvrer en tant qu'économe au monastère rédemptoriste. Il devient aussi directeur de l'Auberge Sainte-Anne qui accueille les pèlerins du Sanctuaire. Un travail où il s'impliquera activement jusqu'en 2011, année où on le nomme prêtre-assistant à la communauté rédemptoriste Saint-Louis-de-Kent au Nouveau-Brunswick. Il apportera sa collaboration active au ministère dans cette Unité pastorale pendant 8 années, dans un environnement où il peut donner libre cours à sa passion pour la belle nature du Seigneur et continuer de se livrer à la création de sculptures sur bois. Le Père Gilbert ajoute une autre corde à son arc ; écrivain à ses heures, il publie quelques livres qui relatent ses expériences apostoliques ainsi que des témoignages recueillis de pèlerins croisés au fil de son parcours pastoral. En 2019, il répond à l'appel de son Supérieur qui requiert ses services à Sainte-Anne-de-Beaupré. Bien qu'il avance en âge, le père Lévesque poursuit sa mission de prêtre en participant activement au ministère au Sanctuaire. Il prend aussi la charge de responsable des confrères rédemptoristes âgés et malades de la résidence Cardinal Vachon en veillant à leur bien-être et en répondant à leurs besoins. Sans oublier le grand nombre de petits aspects pratiques de la vie quotidienne de sa communauté auxquels il pourvoit généreusement. La nature subite de son départ fut une source de bouleversement, tant pour sa famille que pour ses confrères Rédemptoristes, et laisse un très grand vide parmi ses proches. Le Père Gilbert Lévesque est allé rejoindre ses défunts père et mère, Albert Lévesque et Adélia Castonguay, ainsi que son frère, feu Egide. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs : Normande (Otto Ebnoether), Normand (Marie-Laure Bilodeau), Rachel (Armand Lamontagne), Cécile, Rose-Aimée (feu Marius Dion), Jean-Paul (Geneviève Pelletier), Marie Paule, Onil (feu Sylvie Tremblay). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis. Le jeudi 24 août, le Père Lévesque sera exposé en l'Église de Saint-Louis-de-Kent au Nouveau-Brunswick, de 14h00 à 16h00 et de 19h00 à 21h00 (Heure des Maritimes). Une messe de funérailles sera célébrée le vendredi 25 août, à 10h30 (Heure des Maritimes), en l'Église Saint-Louis-de-Kent. Le défunt sera ensuite conduit à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille et les Rédemptoristes y recevront les sympathies auLe Père Lévesque sera ensuite inhumé au cimetière paroissial de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desLes personnes ne pouvant assister à la messe des funérailles à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré pourront la visionner par le biais du site web du Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré, ou de la page Facebook du Sanctuaire dont voici les liens : https://sanctuairesainteanne.org/fr/vimeo-live, https://www.facebook.com/sanctuairesainteanne.org/