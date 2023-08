Alec Baldwin n’en a pas fini avec la justice!

Le procès au civil intenté contre Alec Baldwin par l’équipe du film Rust a été maintenu bien que l’acteur et réalisateur en ait demandé le rejet.

• À lire aussi: Ces célébrités qui ont fait de la prison

• À lire aussi: Alec Baldwin au repos après un remplacement de la hanche

• À lire aussi: Tir mortel sur un plateau de tournage: les poursuites contre Alec Baldwin formellement abandonnées

Selon Deadline, le juge Bryan Biedscheid de la première cour de district judiciaire du Nouveau-Mexique a décidé, lors d'une audience mercredi 23 août (23), de ne pas accepter la demande de la star de Rust de rejeter le procès au civil intenté par les membres de l'équipe, Ross Addiego, Doran Curtin et Reese Price à la suite du décès de la directrice de la photographie, Halyna Hutchins. Le procès se poursuivra.

Au début de l'année, Ross Addiego, Doran Curtin et Reese Price ont déposé une plainte au civil contre Baldwin et les sociétés de production El Dorado Pictures et Rust Movie Productions pour « négligence et imprudence » sur le tournage du film. Selon eux, cette attitude a conduit à la mort d’Halyna Hutchins, qui a été tuée lorsque l'arme à feu accessoire de Baldwin s'est déchargée lors d'une répétition du film.

Le juge a également rejeté une autre requête visant à suspendre l'affaire civile jusqu'à la fin de la procédure pénale. Admettant qu'il « ne sait pas » où en sont les « poursuites pénales à l'encontre de M. Baldwin » en ce qui concerne l'incident, le juge a noté qu'il était « étonnamment courant » qu'un accusé soit confronté à la fois à une affaire au civil et à une affaire au pénal. Il a néanmoins souligné l'importance pour les accusés de pouvoir « faire valoir leurs droits constitutionnels comme ils l'entendent ».

L'avocate des plaignants, Alex Cervantes, a déclaré lors de l'audience qu'il y avait « beaucoup d’éléments variables » dans l'affaire de l'acteur-producteur. Elle a également affirmé que les responsables de Rust avaient décidé d'engager des « contractants inexpérimentés », tels que l'armurière Hannah Gutierrez-Reed, sur le plateau de tournage du film pour « réduire les coûts ».

L'avocate a évoqué les « nombreux membres de l'équipe qui ont démissionné » le jour de la mort d’Halyna Hutchins, qui ont invoqué des « problèmes de sécurité » pour justifier leur départ. Elle a conclu : « Tout est là, c'est une plainte solide ».

Après le jugement, l'avocat de Baldwin, Robert Schwartz, a qualifié cette décision de « véritable injustice », car le comédien de 65 ans est « sur le point d'être inculpé au pénal ».

L'acteur de 30 Rock a d'abord été inculpé d'homicide involontaire à la suite de l'incident, mais les poursuites ont été abandonnées en avril. Cependant, il pourrait être à nouveau inculpé, car les analyses médico-légales de l'arme à feu effectuées au début du mois ont réfuté l'affirmation d’Alec Baldwin selon laquelle il n'avait pas appuyé sur la gâchette.

Hannah Gutierrez-Reed sera jugée en février 2024 pour homicide involontaire et falsification de preuves dans le cadre de cette tragédie.