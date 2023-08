Apple soutient une loi pour la réparation

Le géant américain Apple a confirmé mercredi qu'il apportait son soutien à une loi californienne, actuellement en discussion, qui impose aux principaux fabricants d'électronique grand public de rendre leurs appareils réparables par les utilisateurs, sans avoir besoin de les amener en boutique.

Cette loi, Right to Repair Act, impose en effet aux constructeurs de mettre à disposition des consommateurs les outils, les pièces détachées et les informations nécessaires pour leur permettre de réparer par eux-mêmes leurs appareils.

«Apple soutient le Right to Repair Act afin que l'ensemble des Californiens puissent avoir un meilleur accès aux réparations et protéger leur sécurité et leur vie privée», a déclaré à l'AFP le fabricant d'iPhone.

L'organisation de protection des consommateurs Public interest research group (PIRG), qui défend le projet, a qualifié la position d'Apple de «revirement inattendu», ajoutant que le groupe était jusqu'ici un farouche opposant à ce type de législation.

Des lois du même type ont déjà été votées dans une poignée d'États à travers le pays, a rappelé l'organisation.

«Il ne s'agit pas uniquement de fournir les pièces et les outils, mais bien de renforcer la capacité des consommateurs à faire des choix écologiquement responsables», explique de son côté Liz Chamberlain, qui gère le site de conseil en réparations iFixit.

«Le droit à réparer a progressé dans le dos des grands groupes de la «Tech», il était temps qu'Apple fasse un pas», a-t-elle ajouté.

De plus en plus de pays tentent d'imposer aux principaux fabricants d'appareils électroniques, et tout particulièrement de smartphones, de les rendre réparables sans avoir besoin de changer une large part ou la totalité de l'appareil.

Le Parlement européen a ainsi voté fin juin un règlement qui imposera à compter de 2027 aux fabricants de construire des modèles permettant de remplacer facilement la batterie de l'appareil.

La France a de son côté introduit en 2021 un «indice de réparabilité» qui permet aux consommateurs de savoir quels sont les appareils qu'ils peuvent réparer le plus facilement par eux-mêmes, un dispositif qui sera élargi à l'ensemble de l'Union européenne en 2025.