Au moins une soumission technique déposée pour le volet «infrastructures» du tramway

Au dernier jour de la date butoir, la Ville de Québec a bel et bien reçu, jeudi, une ou deux soumissions techniques pour le volet ‘infrastructures’ du tramway.

C’est ce que le porte-parole de la Municipalité, Jean-Pascal Lavoie, a confirmé au Journal jeudi en fin d’après-midi.

«La Ville de Québec confirme la réception de propositions techniques dans le cadre du processus d’approvisionnement en cours pour le volet infrastructures du projet de tramway de Québec. Aucun autre commentaire ne sera émis pour le moment», a-t-il écrit.

Plus tôt en journée, le maire Marchand avait dit s’attendre à recevoir ces documents aujourd’hui et a promis de faire le point sur la situation lors d’une conférence de presse prévue pour lundi après-midi.

Le (ou les) consortium(s) encore en lice pour ce volet doivent par la suite déposer leur soumission financière d’ici le 5 octobre.

Deux consortiums préqualifiés

En février 2022, deux consortiums s’étaient préqualifiés pour le volet infrastructures du tramway qui représente la part du lion du mégaprojet. Il s’agit de Mobilité de la Capitale et de ModerniCité.

En avril 2023, le Journal révélait que le géant français Vinci fait partie du consortium Mobilité de la Capitale.

Par contre, aucune information n’a filtré sur l’autre consortium, MorderniCité.

Évoquant des impératifs juridiques, le maire Marchand a de nouveau refusé, jeudi, de dire si les deux consortiums sont toujours en lice pour obtenir le contrat.

Le volet «matériel roulant» du tramway de Québec a été remporté par Alstom, un autre géant français du secteur, le printemps dernier.

Les doutes de l’opposition officielle

Jeudi après-midi, l’opposition officielle de Québec d’abord a émis des doutes.

«On a tous l’impression que c’est plus proche du un (soumissionnaire) que du deux», a fait valoir la cheffe intérimaire, Alicia Despins.

Cette dernière a cependant immédiatement convenu de ceci : «Je n’ai aucune information qui me permet de dire ça. Mais dans l’attitude du maire, on le voit qu’il n’est pas dans une position idéale et qu’il travaille très fort à baisser les attentes de tout le monde».

Mme Despins a de nouveau accusé le maire de «manquer de transparence» dans le dossier du tramway et a affirmé «qu’on ne reconnaît pas de capitaine tramway, en ce moment, en Bruno Marchand».