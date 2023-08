BOUCHER, Madeleine Rousseau



Au Foyer de St-Flavien, le 20 août 2023, à l'âge de 94 ans et 10 mois est décédée Madame Madeleine Rousseau, épouse de feu Paul-André Boucher. Elle demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants : Lise (Michel Roux), Mélanie, Mélina, Émile, Mathieu (Josée Boulay), Félicia et Alexie ; Francine, Roxanne (Yannick Desruisseaux), Fanny ; Daniel (Marthe Laroche), Tomy (Danielle Vachon), Maélia, Xavier, Audrey (Kevin Desrochers) ; Martin (Diane Baril), Kevin (Bianca Castonguay), Rose, Jade, Sandra (Josué Demers), Edisson, Noélie.Elle laisse également dans le deuil son frère et ses belles-sœurs de la famille Rousseau : Jean-Charles (feu Suzanne Lévesque), Nicole Charpentier (feu Fernand Rousseau), Benoit Garneau (Gilberte Rousseau). La famille Boucher : Madeleine Blanchette (feu Philippe Boucher), Madeleine Bédard (feu Roger Boucher). Elle est allée rejoindre ses nombreux frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Rousseau et Boucher. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence La Cité des Étoiles et du Foyer de St-Flavien pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maisonà compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.