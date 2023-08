DESCARREAUX, Rénald



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 août 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Rénald Descarreaux, époux de madame Diane Fontaine, fils de feu madame Gertrude Bédard et de feu monsieur Léo Descarreaux. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Diane, ses beaux-frères et belles-sœurs : Murielle (Gérard Samson), Jacqueline (Roger Verreault) et Francine (Jean-Guy Martineau); ses deux neveux : Guy (Karine Laflamme), leur fille Sara-Eve et Eric et sa fille Émilia; les membres du groupe de musique Les Diplomates qu'il aimait tant, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères Gaétan et Jacques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone : 418 683-8666Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.